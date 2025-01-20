暢所欲玄：除舊迎新趕走霉運

陽曆1月20日04時01分，正式進入農曆年廿四節氣中的最後一個節氣「大寒」，代表溫度開始比小寒回升，亦是時候為踏入下一個節氣「立春」作準備。新一年以「立春」開始計算，不是計大年初一，陽曆2月3日22時11分為立春日，亦即是乙巳蛇年的開始，年初一只是歲首。

隨着新一年將至，不少家庭都希望在年初一歲首來臨前，把去年不順暢的事情一一除去，迎接新的開始，於是有「洗邋遢」這一習俗，即為全屋和本人洗去霉運。以下教大家一個方便又有效果的做法，用10元左右在中藥店或雜貨店買一種叫丁香的植物，以煲湯袋裝起，放入鍋中加水煲熱，之後用這些水來洗抹家具。另外，把丁香袋扎在花灑頭來洗澡，便可把霉氣沖走。值得一提，根據藥典記載，丁香具有殺菌、消毒、除霉等功能，不妨儲存備用。

與此同時，最好把床單枕套均更換新的，而貼春聯放年花，有4個吉位可用，分別是東、東南、南、西南，開市吉日為初四、初七、初九和初十。

如想上頭炷香，可於子時、丑時、卯時、巳時和午時。今年我為有緣朋友送上個「和」字，貼在東或西南方，可令全年風調雨順，豐衣足食。

堪輿學者元海