甄采浠篤波釀「血案」

前女子性感組合Freeze成員甄采浠前晚在社交網上載一張噴血照，作全黑打扮的她胸前只有兩塊小布，外披毛毛外套，下身則穿短裙大晒美腿，她手持桌球棍沉思並發文：「富足、勇氣、美好」。網民盛讚她的打扮火辣：「愈嚟愈正，Po多啲」、「天氣已經乾燥，仲放啲咁嘅相，要人流血不止！」