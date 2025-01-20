1月20日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月20日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
甄采浠篤波釀「血案」
前女子性感組合Freeze成員甄采浠前晚在社交網上載一張噴血照，作全黑打扮的她胸前只有兩塊小布，外披毛毛外套，下身則穿短裙大晒美腿，她手持桌球棍沉思並發文：「富足、勇氣、美好」。網民盛讚她的打扮火辣：「愈嚟愈正，Po多啲」、「天氣已經乾燥，仲放啲咁嘅相，要人流血不止！」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250120-0120_00282_064/甄采浠篤波釀「血案」
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc