娛樂

陳山聰三缺一 急召袁偉豪
藝人陳山聰與胡定欣、胡蓓蔚、姚子羚、袁偉豪、胡諾言及謝東閔等組成Crazy Runner，多年來不時相約跑步，感情要好。近日山聰、諾言與謝東閔相約重遊舊地，到西貢萬宜水庫東壩跑步，山聰在社交網「召喚」袁偉豪歸隊，直言：「Crazy runner元老組三缺一。」
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