李多慧賣人形紙牌 加送唇印

韓籍啦啦隊成員李多慧人氣高企，近日獲台灣手搖飲品品牌邀請擔任一日店長，現身公益拍賣活動，她在人形紙牌上簽名並寫下「好喝」及韓文「我愛你」等字眼，最終以3萬元新台幣（約7千港元）高價賣出。當日她更即場加碼送唇印，冧爆粉絲，難怪獲封「全糖女神」！