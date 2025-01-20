娛樂

梁朝偉東京機場被捕獲

影帝梁朝偉旅居日本，不時港、日兩邊跑，近日有網民在東京羽田機場野生捕獲梁朝偉，他一身休閒便服上陣，鬆身衞衣配黑色長褲，背着雙肩背包，沒有刻意打扮，亦未有戴口罩、帽或墨鏡等，全程不作遮掩，如普通旅客一樣，放下影帝身份，表現輕鬆自在。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者