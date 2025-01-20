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梁朝偉東京機場被捕獲
影帝梁朝偉旅居日本，不時港、日兩邊跑，近日有網民在東京羽田機場野生捕獲梁朝偉，他一身休閒便服上陣，鬆身衞衣配黑色長褲，背着雙肩背包，沒有刻意打扮，亦未有戴口罩、帽或墨鏡等，全程不作遮掩，如普通旅客一樣，放下影帝身份，表現輕鬆自在。
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