1月20日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月20日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
古佩玲射箭晒腹肌
古佩玲體驗射箭，有姿勢有實際。
無綫小花古佩玲憑處境劇《愛．回家之開心速遞》「素素」一角成功入屋，近日她在社交網分享射箭短片，身穿貼身露臍透視裝配牛仔褲的她，平坦腹部和川字腹肌顯露無遺。她手執弓箭，一改平日的甜美形象，每箭都正中紅心，十分有型，她留言：「Unlock射箭體驗。」同劇的呂慧儀都忍不住留言大讚好型！
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250120-0120_00282_053/古佩玲射箭晒腹肌
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc