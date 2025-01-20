娛樂

古佩玲射箭晒腹肌

古佩玲體驗射箭，有姿勢有實際。 古佩玲體驗射箭，有姿勢有實際。
古佩玲體驗射箭，有姿勢有實際。
無綫小花古佩玲憑處境劇《愛．回家之開心速遞》「素素」一角成功入屋，近日她在社交網分享射箭短片，身穿貼身露臍透視裝配牛仔褲的她，平坦腹部和川字腹肌顯露無遺。她手執弓箭，一改平日的甜美形象，每箭都正中紅心，十分有型，她留言：「Unlock射箭體驗。」同劇的呂慧儀都忍不住留言大讚好型！
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