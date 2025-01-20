游嘉欣趕劇 辛苦到瘦 倪樂琳「奇裝」慈善行：楊梓瑤跣我！

藝人游嘉欣昨日參與慈善步行，指早前在內地拍劇獲拍檔高海寧如「大姐姐」般照顧，令她很窩心，並從對方身上「偷師」。應屆港姐冠軍倪樂琳穿短裙配長靴現身，與其他港姐的衣着格格不入，她直言是被楊梓瑤「跣咗一鑊」！

無綫藝人游嘉欣、應屆4位香港小姐倪樂琳、梁嘉莹、楊梓瑤和王汛文等，以及HOY TV節目《健康關注組》代表敖嘉年、朱智賢、歐倩怡昨晨現身慈善步行活動。

游嘉欣表示早上5時已起床，因早前到內地拍攝劇集《夫妻的博弈》經常要凌晨起身開工，所以已習慣，續指內地取景的部分已拍完，只剩下在港的拍攝。今次是她與高海寧有最多對手戲的一次，她大讚對方就像一位大姐姐般照顧後輩，在她身邊很有安全感，獲益良多。她笑言在內地拍攝兩個月，因當地叫外賣很方便，原本以為自己會增肥返港，豈料因拍攝辛苦反而變瘦：「攰到唔想食嘢，只想瞓覺，但都開心。」問到農曆新年會否派開工利是？她表示以往都有，今年想搞新意思，派發親手做的點心。

至於倪樂琳、梁嘉莹、楊梓瑤和王汛文齊齊亮相，倪樂琳的打扮格格不入，身穿黑色長靴及短裙，其餘港姐則穿牛仔褲襯波鞋，她笑指是被楊梓瑤「跣咗一鑊」：「我哋前一晚傾緊着咩衫，大家都話想着長靴。」楊梓瑤解釋指之後覺得穿波鞋較好，有傳訊息通知倪樂琳，只是對方沒有看到。

洪永城細女做激光治療 另外，洪永城8個月大的細女眼袋下貼有紗布，疑似治療士多啤梨痣，他透露囡囡做了激光，起初進行治療時都很擔心，因激光位置與眼睛很近，擔心影響囡囡視力，他指暫時只接受了1次治療，將再做3至4次。