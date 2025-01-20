張繼聰恨夫妻檔開戲 阿Sa堅拒「姊弟戀」 唔吼Stanley

藝人蔡卓妍（阿Sa）在新片與MIRROR成員Stanley有不少對手戲，雖然拍檔條件不俗，但她強調絕不會過電。而張繼聰與太太謝安琪（Kay）不停放閃，希望夫妻檔拍戲，但阿聰澄清Kay今次有份客串，絕非其主意。

藝人張繼聰、阿Sa、Stanley、Kay、朱栢康及洪嘉豪等前晚出席賀歲片《祥賭必贏》宣傳活動，片中阿Sa與Stanley演姊弟，問到可有被對方吸引？她即落閘：「個設定係姊弟，如果咁有少少亂倫。」各演員新年期間會包場，帶家屬和朋友一起睇戲，阿Sa透露已預了阿嬌與容祖兒：「本來我都有問佢（容祖兒）今日嚟唔嚟，但佢唔喺香港，所以嚟唔到。」Stanley則會帶女友和MIRROR隊友捧場。

而張繼聰談到老婆今次有份客串，強調並非他的主意：「梗係唔係啦，我都唔知，我哋工作好分開。」提到他被眾演員指是「焗蟹擔當」，他解釋是精益求精：「因為臨開機之前都會不停喺個腦諗緊台詞點樣可以再好啲，亦會同導演傾過先，至於『焗蟹』就真，我出晒名忍唔到笑，最慘自己嘅笑話都忍唔到，所以要經常『萬歲』彌補失誤。」對於老公很想夫妻檔正式拍戲，Kay一樣期待，而張繼聰之前冧爆表示人生最大的賭注就是贏到Kay，她卻指最大賭博可能是入行：「其實自己冇乜鬥心，冇試過好大嘅冒險。」

洪嘉豪否認撻着Ivy So 此外，近日盛傳與女團COLLAR成員Ivy So發展地下情的洪嘉豪，澄清雙方只是朋友：「希望大家唔好再猜度。（Ivy So唔係你杯茶？）佢對工作好嚴格同埋好開朗，我相信大家都會好喜歡佢，所以明白佢點解咁多粉絲，而我亦都包括入大家度。」他指沒有特別找Ivy So傾談，認為此事毋須特別討論，亦覺得有點尷尬。他指現在年紀不小，選擇另一半比較慎重。

張繼聰指事前不知道謝安琪會客串新片。 洪嘉豪澄清與Ivy So只是朋友。