李施嬅呻灰姑娘唔易做

藝人李施嬅近日分享打扮成Pink Lady的靚相，更穿上「玻璃鞋」化身灰姑娘。不過，「公主」有苦自己知，相信不少女士也幻想穿上童話中的玻璃鞋，但現實中，網民卻形容這可能是最美麗的刑具，李施嬅提着玻璃鞋控訴：「穿玻璃鞋真的不容易，好美，也好喜歡。但品牌能不能出一些又好看、又舒服的鞋子呢？」