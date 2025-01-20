李幸倪計劃年底攻紅館 古天樂諗過扮女裝 做「鬍鬚美人」

影帝古天樂昨日到沙田馬場出席活動，透露當年曾考慮像張國榮在電影《霸王別姬》一樣反串演出，問到覺得反串的話會否是「美女」，他笑說：「我咁多鬚！最靚一定係哥哥。」李幸倪則盼年底在紅館開演唱會，更希望可以開4面台。

歌手李幸倪（Gin Lee）、古天樂及馬志威等昨日到沙田馬場出席活動，古仔以形象大使身份頒發「最佳服飾大獎」，西裝骨骨、打扮有型的他覺得着衫最重要是舒服和自然，不應衣不稱身。問到有甚麼服裝一定不會穿？他笑稱不愛穿女裝，但印象中拍戲穿過一次，透露當年也希望像張國榮在《霸王別姬》一樣反串演出，但相信現在不會作此打算，要視乎市場需求。

飛東南亞冇有怕 問到古仔覺得自己扮女裝會不會是「靚女」？他說：「唔知喎，我咁多鬚！最靚都係哥哥張國榮。」年近歲晚，還未收爐的他將到馬來西亞等地宣傳賀歲片，對於東南亞等地有人被「賣豬仔」，繼而拐賣到「KK園區」，他認為大家要分清楚那些事件是誘騙，並不是四處捉人拐賣，認為在泰國市中心毋須太擔心。他自言多年飛來飛去，幸運加上謹慎，沒有遇上小偷、遺失物品等麻煩事。他近期受訪指今年投資開拍的新片會大減，公司計劃開拍數部新片，自己則暫時接了一、兩部電影，相信到年中會有其他電影參與拍攝。

擔任表演嘉賓的Gin Lee計劃年底在紅館開騷，更希望挑戰4面台演出，新年將會放假小休叉電。講到早前奪得「叱咤女歌手」金獎，男友可有為她慶祝及送禮物獎勵？她笑指有與家人、朋友及各界別人士慶祝，但對物質沒有太多要求，沒有要求男友送禮物。她自言是投注新手，因有貼士而贏了少少錢，過往曾跟老闆入場，有貴人相助下贏過4位數字。

Gin Lee有新手運，投注有收穫。