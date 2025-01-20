劉穎鏇陳楨怡露腰晒腿 陳懿德巨咪完勝 馮盈盈輸「峰」頭：我係高貴

無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》紅地氈成為女藝人的博弈戰場，馮盈盈Deep V爆胸戰，惜被同行的巨咪陳懿德壓倒！陳曉華、劉穎鏇和陳楨怡就齊齊封胸露腰晒長腿。

昨晚馮盈盈與陳懿德齊以Deep V裝在紅地氈亮相，盈盈指服飾靈感來自美人魚，長拖尾近10磅重，講到性感程度不及台慶夜，她說：「希望每次都畀人唔同感覺，唔係每次都要性感，今次就高貴大方。」晒巨咪的陳懿德自言不覺得性感，選白色晚裝是抱着白紙的心態去吸收。身材有料的何泳芍的低胸裝亦相當胸狠。

高海寧、陳楨怡、劉穎鏇、陳曉華齊齊露腰晒腿，各人均拒絕透露腰圍，笑言飲啖水都會有變化，陳楨怡因很少着透視裝，為了更好看而忍口。劉穎鏇則直言很少太性感，大多露腿。至於已滿18歲的鍾柔美，穿上黑色透視裝，表示第一次穿得如此性感：「18歲大個咗，希望有新形象，希望大家喜歡新嘅Yumi。」她指有問過媽咪意見，媽咪亦支持，自己反而有少許不習慣。

王敏奕攞獎向老爺報喜 紅地氈上發生小插曲，吳若希自爆進場時絆腳，幸有蕭正楠（阿蕭）扶着，阿蕭即笑言因老婆黃翠如經常仆，故訓練有素。阿蕭又取笑吳若希裙尾的羽毛上車時已脫掉不少，擔心她好快「冇晒啲毛」，吳若希笑言比較擔心走光。

而由傳媒票選的「最佳衣着男、女藝人」，由陳豪及王敏奕獲得。王敏奕行紅地氈時穿上粉紅色公主裙，入座後已換上另一套黑色大露背裝，領獎後她即望向曾志偉座位方向說：「我攞獎呀！老爺！」得知正在直播後，尷尬到O嘴，獲讚表情可愛。