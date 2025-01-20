林景程攞「男配」手震 傅嘉莉首奪「女配」爆喊

「最佳男配角」與「最佳女配角」皆有冷味，由同樣憑劇集《反黑英雄》入圍的林景程和傅嘉莉奪得。「最佳女配角」由經典「劇集CP」溫兆倫與邵美琪頒獎，傅嘉莉入行21年，今次憑《反》劇首度奪獎，宣布一刻，她顯得難以置信，並在台上爆喊說：「冇諗過攞到『最佳女配角』，多謝珍姐（曾勵珍）叫我返嚟，想同珍姐講Sorry，我好多嘢唔識，好多謝你同我講咗一句說話：『你唔識講嘢就唔好講嘢，冇新聞好過有新聞。』叫我踏實。」

許紹雄與溫碧霞負責頒發「最佳男配角」，她說：「我要多謝一個人，珍姐你喺邊呀？」許紹雄即連環狂窒對方：「盲都見到啦，唔好掛住講嘢，望吓人先，你老花我畀副眼鏡你喇，同埋今日我哋係嚟頒獎，唔係嚟講自傳。」之後許紹雄宣布賽果亦繼續有驚喜，「最佳男配角」爆冷由林景程奪得，陷入混亂狀態的他在台上手震又喘氣，並口窒窒說：「完全冇諗過，以前我係一舊飯，唔識講對白，好多謝珍姐冇放棄我，擺我喺唔同嘅劇打好根底，多謝鍾澍佳，我唔知點突破，唔係對任何角色都有信心，但係你畀我就有信心。」

兩人得獎後受訪，林景程坦言：「當時好驚，成個人痹晒，唔知發生咩事，啲人不停話『係你』，袁偉豪叫我出去。」講到爆冷，他直言攞獎受之有愧，覺得未夠好，有很多地方需要改進。而傅嘉莉對於被指爆冷則說：「自己好鍾意《黑色月光》嘅翠如、卓娜，入五強已經有交代，冇諗過攞獎。」又再三多謝鍾澍佳說：「有段時間想放棄自己，有段時間有抑鬱，多謝佢由黑洞將我拉番出嚟。」