《反黑英雄》掃「最佳劇集」 龔嘉欣爆冷封后 張振朗開齋膺雙料視帝

年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2024》昨晚移師澳門舉行，無綫一眾小生花旦陳豪、黎耀祥、羅子溢、楊茜堯、胡定欣及林夏薇等傾巢而出，吸引大批粉絲到場追星，場面墟冚。各大獎項賽果揭盅，張振朗膺雙料視帝，龔嘉欣封視后，《反黑英雄》則獲得「最佳劇集」。

入行16年的龔嘉欣昨晚憑着劇集《企業強人》於頒獎禮上勇奪視后；入行14年的張振朗則憑《反黑英雄》獲得視帝殊榮。張振朗知道賽果一刻淚灑當場，激動表示：「我叫自己唔好喊，但真係忍唔住，好多謝每位畀過機會我嘅人。好開心喺黎耀祥及羅嘉良手中得獎，6屆視帝頒獎畀我喎！冇人可以話畀我人知，我會留喺呢個圈幾耐，因為好難估計，我只能享受每個時刻。呢個獎好重分量，我應承大家一定會繼續努力，演戲係我嘅生命，多謝！」

至於龔嘉欣在一眾大熱對手包括楊茜堯及林夏薇中突圍而出，賽果令人意外，宣布賽果後她表現激動，感謝入行16年以來無綫的栽培，亦多謝《企業強人》台前幕後：「多謝黎耀祥教曉我咩係演員嘅專業，《殺手》佢喺30幾度下孭住個假肚喺街跑咗好多次，依然冇怨言。多謝陳豪用專業角度幫我分析《企》劇演出，我成日傳短訊煩住你。多謝觀眾嘅投票，冇你哋我冇機會企喺呢個台！」

張振朗同時獲頒「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，他在台上感性表示：「十幾年話長唔長、話短唔短，當我企喺後排影相、拍劇做緊路人甲嘅時候，都有問過幾時先可以多啲戲演，原來係有希望嘅，想就得喇！」他更逐一多謝家人多年來的鼓勵。而張曦雯憑劇集《企業強人》獲頒「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，她激動表示：「我喺『強人宇宙』長大，成就咗今日嘅我，要多謝伯樂羅永賢，咁多年嚟開拍『強人系列』都冇掉低我，呢個獎亦屬於我父母嘅。」及後她更放閃，以英語感謝男友Mark成為自己最強後盾，但受訪時她指暫時未有求婚的衝動，而《企》劇同時獲頒「馬來西亞最喜愛TVB劇集」。

楊茜堯成子女驕傲 馬國明憑主演《飛常日誌》奪得「大灣區最喜愛TVB男主角」，獲知得獎後他例牌擺出天然呆表情，上台後幽默表示：「希望多啲機構搵TVB合作啦，再拍《渡輪日誌》、《港鐵日誌》都冇所謂，新年記得睇我同高海寧嘅《麻雀女王追男仔》！」楊茜堯憑《黑色月光》獲頒「大灣區最喜愛TVB女主角」，她哽咽說：「12年前我曾經企喺呢個頒獎台，話自己會繼續努力，12年後我換咗個新名再企喺度，換個新形象希望我嘅小朋友為我驕傲。多謝我老公，有你喺度好多嘢我都覺得自己可以做得更加好。我準備好喇，大家有劇就搵我啦！」《黑色月光》同時獲頒「大灣區最喜愛TVB劇集」。另外，鍾志光獲頒「萬千光輝演藝大獎」。