久未露面 獲粉絲追捧 金美倫力谷復出作 凍齡省招牌

現年52歲的美國女星金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）自2014年主演完《安妮》（Annie）後息影，專心相夫教子，而她前年復出拍攝的動作喜劇《間諜夫妻再出山》（Back in Action）前日於影視串流平台上線，她與同片的奧斯卡金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）一同出席該片的首映禮及宣傳活動。

已有5年沒有行過紅地氈的金美倫以高貴打扮現身在德國柏林舉行的首映禮，雖然久未露面，但她的出現仍然深受Fans歡迎，爭相與她合照及索取簽名。照片曝光後，網民均大讚她保養得好好，有網民指她面露皺紋優雅地老去，但依舊明艷照人繼續保持其招牌笑容。

首談占美中風 於柏林宣傳期間，金美倫首次提及2023年於拍攝該片期間占美中風一事，她表示：「當時每個認識占美的人都好擔心，而每個愛占美的人都好關心他的情況。我真是不能想像他（占美）所經歷到的一切。」此外，金美倫亦表示為占美而感自豪，勇敢去面對挫折。出席完柏林首映後，金美倫與占美馬不停蹄轉飛英國倫敦出席活動繼續為新片宣傳。

至於金美倫的歌手老公Benji Madden前日趁住《間》推出而於社交網留言恭喜太太。向來私生活低調的他罕有地貼與老婆的親密合照，並留言祝賀結婚10周年：「呢個係我女王，我慶祝呢個勁揪女人。佢係老婆、媽咪、朋友、伴侶、波士同情人。1月5日我哋結婚10周年...人生多麼好，我好感恩！我哋好開心見你...BACK IN ACTION！恭喜你寶貝！」他不忘叫Fans去睇老婆的復出新作。