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龍門陣
江若琳獻聲掀回憶殺
歌手江若琳日前在網上舉行「迷你演唱會」，唱盡「那些年我們失戀聽的江若琳」歌曲，不少網民表示「回憶返晒嚟」，更留言期待她舉行個唱。事後，江若琳撰長文分享感受，表示得知自己的「冷門歌」成為歌迷最愛時，再次燃燒起音樂夢，承諾只要有人願意聽，她一定會繼續唱下去。
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