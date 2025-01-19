歌手江若琳日前在網上舉行「迷你演唱會」，唱盡「那些年我們失戀聽的江若琳」歌曲，不少網民表示「回憶返晒嚟」，更留言期待她舉行個唱。事後，江若琳撰長文分享感受，表示得知自己的「冷門歌」成為歌迷最愛時，再次燃燒起音樂夢，承諾只要有人願意聽，她一定會繼續唱下去。