與楊千嬅成「死敵」多年 容祖兒哽咽剖白：有我跟你拚過的心

天后容祖兒（Joey）近日出演內地綜藝節目《聲生不息．大灣區季》，翻唱另一天后級歌手楊千嬅的經典歌曲《飛女正傳》。提到二人曾在樂壇上鬥個你死我活，被外界視為「死敵」，直至2015年楊千嬅邀請Joey擔任演唱會嘉賓，才粉碎不和傳聞，化敵為友，對此，Joey罕有剖白雙方關係，更一度講到哽咽，她坦言：「其實我們不算很熟，因為我們不是同一家唱片公司。有幾年我們走得比較近，是她生了小孩之後，我們會到她家跟她拜年，所以其實那種很激烈的競爭只是一種包裝、劇情，會讓觀眾看得比較津津有味的感覺。」

視對方為音樂標準

同時，Joey慶幸樂壇路上出現了一位像楊千嬅這樣優秀的女歌手，她感觸表示：「老實說我很榮幸能夠成為她在競跑場上一起跑的夥伴。自己跑的時候跑得有點無聊，你也沒有心思跑下去，但是旁邊有人跟你一起跑，我覺得沒有那麼寂寞。」又強調女歌手之間並沒有明爭暗鬥：「我們這班女歌手都有『我跟你拚過』的那種心，因為女歌手她要更努力，才會讓人看到，但是我們從來沒有那種，我要跟你搶，你見到她好，你會很替她高興，沒有宮鬥的。」Joey又續指其實在讀書時期已經非常欣賞楊千嬅的音樂，更曾買過她的唱片：「其實我讀書的時候，我記得我下課，會趕去唱片店買她最新的那一張《出埃及記》，一邊聽就覺得這個就是一個標準，一種做音樂的標準。」