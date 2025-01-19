姜濤奪葛綽瑤螢幕初吻 想咀埋Stanley

人氣王姜濤在劇集中奪走葛綽瑤的螢幕初吻，表示拍攝時都有「心動」的感覺，同時他亦表示不介意與Stanley拍BL劇，甚至可以拍咀嘴戲。

由MIRROR成員姜濤、邱士縉（Stanley）及葛綽瑤（Yoyo）主演的劇集《無用的謊言》，前晚在金鐘舉行劇集大結局Party Night，吸引約500名粉絲參與，一眾演員即場分享拍攝點滴及感受，並親自解答觀眾問題，之後齊齊現場欣賞大結局。提到大結局姜濤與Yoyo似是有場接吻戲，問到拍攝時有沒有心跳感覺？他們就說：「未死，有生命，所以個心一定會跳動。」講到今次接吻場面是Yoyo的螢幕初吻，她就笑言：「導演可能冇剪落去呢？如果冇播就唔當係。」

演技有待改進 另外，提到早前姜濤與Stanley受訪，姜濤表示可與Stanley拍BL劇，甚至不介意咀嘴，對此Stanley表示若果遇到好的劇本就可以拍。而已拍了約3齣劇集的姜濤自言在演技上仍然有好大進步空間：「我同朋友都有討論，有好多地方要改善，Stanley有時都會講話我好似有啲甩唔到姜濤呢個身份，冇辦法做到非常非常之入戲，有時睇番我都覺得好似做緊自己。（點改善？）努力啲，無論唱歌、跳舞定演戲都要。」Stanley亦幫口指姜濤有保持在職訓練。

至於姜濤與盧瀚霆早前現身尖沙咀出席活動，雙方粉絲再度因爭位出現爭執情況，甚至有粉絲被執法人員帶走。對此姜濤表示自成團以來都經常發生類似事情，一直以來都希望大家開開心心，亦相信每個人都是抱住正面心態支持自己，所以希望大家之後可以互相幫助，問到會否不開心？他說：「最緊要冇人受傷。（有人建議你哋兩派粉絲唔好再同場？）我哋一直都有面對呢啲事，我哋都相信佢哋之後會好懂事。」