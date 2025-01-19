娛圈單打：加埋接近三百歲 點樣可以再偉大

最近加州洛杉磯大火，燒咗一個多星期都仲未撲熄，名人明星損失慘重，成個荷里活亂成一團，搞到奧斯卡金像獎提名公布日都要延期。就喺呢個時候，明日將上任新一屆美國總統嘅特朗普，宣布任命影星史泰龍、米路吉遜、莊威為荷里活特使，聲稱要讓「荷里活再次偉大」喎。喂，點偉大法呢？

講真，自從新冠疫情爆發後，荷里活就一蹶不振，票房委靡，幾年間只有個別一兩套電影票房跑出，例如2023年上映嘅《Barbie》，其餘都乏善可陳。特朗普開口閉口都要讓美國再次偉大，佢老人家當然希望荷里活重振光輝啦。之但係，上述三名特使，個個七老八十，加埋接近三百歲，就算有心，恐怕都無力嘞！

冇誇張㗎，呢幾位影星係就係夠晒偉大，肯定可以名留青史，年輕時候嘅英雄形象牢不可破，的確好有代表性。但英雄遲暮，美女白頭，呢三位大哥年事已高，近年已冇乜拍戲，唔通仲叫史泰龍Rocky上身，上擂台隻揪咩？

嗱，米路吉遜對任命就感到十分驚訝，指作為公民，責任係盡其所能提供幫助，仲反問特使職位係咪貼埋官邸喎。即係「做特使就唔敢當，唱好荷里活都係我本分」咁解。

咁當然，就算特朗普幾有狂人本色都好，應該都明白呢三位仁兄喺荷里活影響力大不如前，無非都係想三位上晒岸嘅老行尊，周圍做吓宣傳，將「過去四年所失去嘅海外業務，重新回歸」。都明嘅，近年荷里活左膠當道，專係搵黑人演白人角色，又冇晒Rocky呢類陽剛味重、大美國主義英雄片，侵侵不是味道，實在不足為奇。