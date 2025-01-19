吳若希恨見證三喜臨門 蕭正楠夫妻出巡 帶備波鞋Stand By

準爸爸蕭正楠預告今晚會偕太太黃翠如現身頒獎禮，表示會準備波鞋讓太太隨時更換，又笑言擔心到時冇獎，太太會好激動，而吳若希則祝福他「三喜臨門」。

藝人蕭正楠、吳若希昨日出席無綫劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》宣傳活動，透露劇情接下來雙方成為冤家，蕭正楠笑言感受到吳若希的老公相當不容易：「佢（吳若希）真係好惡㗎，講嘢冇尾音，同埋佢望住你個眼神，真係會驚。」

談到《萬千星輝頒獎典禮》於今晚舉行，蕭正楠表示太太黃翠如暫定會出席，不過要視乎身體狀況而定，又指會帶備波鞋給她替換：「唔准佢着高踭鞋又好似好掃興，惟有佢見人嘅時候就着高踭鞋，坐低就換波鞋。」又言太太現在是懷孕中期，暫時毋須太緊張。問到會否擔心自己得獎時，太太過於激動？蕭正楠笑說：「我驚到時冇獎仲激動，講笑啫，我哋兩公婆睇得好淡。」而吳若希稱本來不打算出席活動，但獲悉翠如會出席時即改變初衷，笑言想在現場見證三喜臨門。

何遠東享受自由身 至於已經離巢的何遠東亦有現身活動，提到未來去向，他透露已收到不同電視台的工作電話，感覺新穎，大嘆自由的感覺特別好：「不過未開工住嘅，都仲係協商階段。（無綫搵你會唔會返嚟拍劇？）如果劇本好，監製又啱，同埋有戲份都會返嚟拍。」還表示現在主力擔任戲劇班導師。