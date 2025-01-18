不倫關係長達9年 「小三」金敏喜為64歲洪尚秀佗B

韓國42歲女星金敏喜與64歲導演洪尚秀爆出不倫戀已有9年，至今依然感情穩定，「小三」金敏喜昨日更被爆已經懷孕6個月，將於今年春天做媽媽。

金敏喜於2016年憑韓片《下女誘罪》勇奪影后殊榮，同年卻驚爆與已婚導演洪尚秀譜出不倫戀，二人是於2015年在拍攝電影《這時對，那時錯》認識，洪尚秀當時拋妻棄女，與金敏喜同居。韓媒昨日爆料指金敏喜現已懷孕6個月，預產期是今年春天。

消息指金敏喜與洪尚秀正居於韓國京畿道河南市，記者於去年底在首爾見到二人外出用餐，又一起在河南市的超市購物。至本月15日，洪尚秀被拍到陪金敏喜到婦產科醫院做檢查，他倆外出時沒有戴帽及口罩，完全不怕被認出。金敏喜曾有男神收割機之稱，先後跟男星李政宰和趙寅成拍過拖。

孩子戶籍或隨「正室」 因洪尚秀的妻子A某拒絕離婚，目前在法律上仍是夫妻關係，而洪尚秀已拋下妻女與金敏喜同居達9年，韓媒指金敏喜所誕下的孩子將會以婚外子女身份登上洪尚秀的家族關係登記冊，但孩子的母親一欄會是A某，金敏喜亦可以將孩子單獨登記在自己的戶籍上。而A某向韓媒表示完全不知道金敏喜懷孕，僅表示：「多謝你告訴我。」便沒有再發表立場。

金敏喜淪為「小三」之後，一直做洪尚秀電影的「專屬女主角」，擔任洪尚秀執導的《那天之後》、《江邊旅館》、《逃亡的女人》及《我們的一天》等13部電影的女主角，並於去年8月在《第77屆羅加諾國際影展》憑電影《在溪邊》奪得最優秀演員獎，據指當時她已懷有身孕。