何艷娟短裙仔豪遊日本

前港姐何艷娟與年長40年、坐擁30億身家的富商閃婚閃離後，傳獲得3億贍養費，她之後展開富貴生活，不時周遊列國。日前，她豪遊日本東京，當中入住的五星級酒店，一晚就索價近1萬2千港元，非常奢華。而她亦非常識做，晒出穿上短裙的靚相，穿梭於鬧市之中，又到十字路口打卡，一身索爆打扮令人目不暇給。