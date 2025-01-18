獨家訪問：入產房陪愛妻開刀 高鈞賢親手剪臍帶 喜迎「小龍女」

藝人高鈞賢（Matthew）早前宣布與圈外女友結婚，女友更懷有「小龍女」，日前B女終於誕生，出世時重7磅4，相當足磅，她五官標致、手長腳長，似足爸爸。Matthew為愛女改名高子琳，英文名是Liona，希望她如獅子一樣，有型又獨立。他於社交網分享照片與大家分享喜悅，配文：「Welcome Liona高子琳 to this wonderful world！老婆辛苦了，用我一生的愛還給你們。」

Matthew親自入產房剪臍帶，緊張又開心，他接受本報獨家訪問時謂：「呢幾日我都陪住太太，大家都好緊張，之前佢大住肚都繼續工作，仲患有妊娠期高血壓，醫生叫佢不如早啲開刀生，但佢都為BB着想，忍住等到足月，依家BB出世都好健康。」

餵奶有板有眼 太太開刀生B，期間Matthew一直陪伴在旁，他說：「因為太太半麻醉，我一直捉住佢隻手，一推出嚟嗰吓BB就喊，我哋都好感動，好似拍緊戲咁，未試過有咁嘅感覺，好神奇呀！護士都讚我犀利，我一下就剪好條臍帶。」之前已學了換片及開奶的Matthew，現時已幫手餵奶及掃風，有板有眼，望着女兒飲奶的他一臉滿足，相當幸福。