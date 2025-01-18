被祖兒爆愛妻小秘密 古巨基重提洋葱故事 珍惜眼前人

歌手古巨基出演內地綜藝節目，自揭歌曲《愛得太遲》背後的感人故事，令同場的容祖兒感觸落淚，更大爆古巨基和太太之間的秘密。至於薛凱琪則因周柏豪險「甩」下巴，更向對方出掌發洩情緒。

古巨基（基仔）、容祖兒、薛凱琪（Fiona）以及飛行嘉賓泳兒、周柏豪齊集內地綜藝節目《聲生不息．大灣區季》。基仔與泳兒改編經典歌曲《愛得太遲》，為樂迷帶來新鮮感，同時基仔又感性分享歌曲背後的故事。原來該曲的創作靈感來自他身邊朋友的真實經歷，基仔說：「我朋友準備了母親節禮物送給媽媽，然後媽媽說很累，先去洗澡再接這份禮物。但他媽媽很長時間都沒有出來，最終他破門而入，然後看到媽媽已經倒在地上，送到醫院去，那個晚上沒有了。」

薛凱琪笑到甩下巴 事隔多年，基仔重提朋友舊事依然悲痛，身在後台的祖兒亦不禁抹淚，又激動分享基仔的「愛妻小秘密」，她說：「所以他每次上台表演之前，都要拉他老婆的手一下，那怕一天有3次上台的機會，每一次上台他都要：『我老婆呢？我老婆呢？』。」鏡頭隨後播出基仔在後台深情緊抱太太的畫面，盡顯他如何「珍惜眼前人」。

另外，識於微時的Fiona與周柏豪在節目中化學反應十足，周柏豪被要求稱讚Fiona時，他竟然口窒窒謂：「還是很可愛，很甜……甜……甜美的一個女生，再加上成熟，還有有智……智……智慧的……」但說話斷斷續續並非他心虛，而是因為不擅長普通話而令全場爆笑，至於被讚的Fiona亦開心大笑，下巴幾乎跌落地，還瘋狂拍打柏豪，場面一度失控。