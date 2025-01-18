中娛星動：昔日好姊妹雙雙出事 楊冪被洩私隱 唐嫣變「髮」滲娘味

楊冪與唐嫣這對昔日好姊妹早年被指因搶資源鬧翻，而楊冪頭腦一直較好，懂得借助工作室取得好資源，但近日她與工作室的關係似乎有變，甚至引發粉絲不滿，炸網要求速速處理。

內地女星楊冪近年影視作品連環仆直，不過向來演技平平的她仍在時尚界佔據重要地位，不少品牌都爭着與她合作。前晚，楊冪為某品牌開直播宣傳，她身穿黑色閃閃裙搭配高踭鞋，擺出不同美態進行拍攝，事後其工作室亦於社交平台分享相關照片，留言區雖有不少讚美的聲音，但亦出現一班愛護偶像的粉絲大表不滿。

事緣近期有一組楊冪工作室的群聊消息在網上流傳，群聊中楊冪的工作人員以權謀私，洩露了楊冪購買服飾帽子的記錄，以藝人名義推廣商品，達到帶貨目的。而每年楊冪都會將代言的產品送給粉絲作為賀年大禮，但今年的禮包卻只以公司名義送上，賀卡並沒有標註楊冪的名字，粉絲有感工作室並沒有尊重楊冪，心痛偶像，急切要求更換團隊，更要求洩露私隱的工作人員離職。

騷香肩仍無濟於事 至於昔日姊妹唐嫣雖然和楊冪、趙麗穎及劉詩詩同是「85花旦」，但確實是作品最少的一位，以往她3年拍一套劇，更被粉絲叫她不如退出娛樂圈，不過於前年推出的劇集《繁花》令她再攀事業高峰，現時仍劇接劇。

而向來留有一頭秀髮的唐嫣，近日竟為了新劇《獨身女人》而剪去長髮！日前以短髮造型出席品牌活動的她被批又老又醜又土，就算騷香肩晒長腿都無法挽救，有網民狠批：「她不知道這個假髮很醜嗎？」、「還是長髮好看。」、「她真的不適合短髮，太土了。」