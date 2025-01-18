母愛爆棚 考慮領養 衛詩雅婚前大解放 拋胸有睇頭

藝人衛詩雅將於下月披嫁衣，昨日她以低胸裙上陣，直言被自己的身材震撼，實行婚前大解放。而日前赴柬埔寨探訪的她激發母愛，不排除婚後或會領養兒童代替生育。

衛詩雅（Michelle）昨日以低胸裙現身品牌活動，大晒好身材，她笑言想不到有點睇頭，被自己震撼到：「本身諗住着件高啲嘅打底衫，但都係算啦，結婚前性感一次。（婚紗會唔會性感？）我呢個身材，性感得去邊，我着咗只會似童裝。」

雖然即將迎來大日子，但Michelle不忘行善，早前到柬埔寨探訪，說到最近有不少人被誘騙到緬甸及柬埔寨的報道，問她到當地探訪時有否擔心？她坦言：「都有少少驚，未婚夫時刻都有問我喺邊，自己都有開定位。」此行她首次跟助養的女孩見面，直言被激發出母愛：「我本身助養咗3個小朋友，去完今次探訪，我即時助養多兩個。」她稱跟未婚夫討論過生兒育女的問題，大家都持開放態度：「生唔生小朋友都冇所謂，領養都可以，如果個天畀我哋，我哋又OK。」

《破．地獄》有望成最佳電影 另外，談到電影人文雋對Michelle未能憑英皇電影《破．地獄》獲得「香港電影評論學會」影后感不值，她稱：「每個人鍾意嘅嘢都唔一樣，尊重獎項決定，有獎當然開心，但冇都唔會失望，因為已經盡咗最大努力。（佢戥你不值，會唔會好感動？）每個人稱讚都會感動。」而電影獲看好成為金像獎最佳電影，她表示以平常心看待所有獎項。

《破》片由去年11月19日上映至今受到不少觀眾追捧，有人甚至「二刷」、「三刷」，故該片上映接近兩個月，但場數仍然不少，截至前日為止，電影累積票房為1.58億元，高踞前日票房首位，而第2位則是《焚城》，累計票房4,321萬元。