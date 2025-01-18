娛圈單打：女神戀愛爆不停 叔叔傷心眼瞏瞏

娛樂圈戀事停不了！近期唔少年輕偶像被爆拍拖，最轟動要數鏡仔Edan撻着馬國女神林明禎。二人愈難愈愛，去年尾又傳出蜜遊巴黎，真係Sweet到爆。好事當然接二連三，COLLAR顏值擔當Ivy So，最近被指跟洪嘉豪暗交已經一年；而喺《叱咤》仙氣滿瀉嘅Cloud雲浩影，亦傳出跟富貴音樂人墮入愛河！

嗱，洪嘉豪去年憑大熱歌《黑玻璃》名利雙收，一洗「MC豬頭骨」污名，可喜可賀。忽然戰鬥力大爆發，唔知係咪因為有愛情滋潤呢？有網民言之鑿鑿話，Ivy So同洪嘉豪拍拖已經一年，親密關係早已係公開的秘密，仲列出二人參演遊戲節目嘅「愛的證據」，指洪嘉豪急於同Ivy So配對，得悉願望落空即一臉失望。

而Ivy So亦不遑多讓，當玩估歌仔《黑玻璃》時，一眾好姊妹隨即露出耐人尋味嘅奸笑，Ivy So則表現慌張，此地無銀三百両咁款，益發令緋聞似層層。

至於Cloud，前年同拍拖9年嘅前男友分手，一度表現得傷痛欲絕，之不過，仔死仔還在呀。最近網上流傳多張聚會照，都見Cloud同著名唱片監製T-Ma勾肩搭背，表現親暱，一睇就知唔止朋友咁簡單。

即係咁，Ivy So同Cloud都被譽為新生代女神，後生細女，花樣年華，唔拍拖，唔通留嚟吽臭做化石咩，傳出戀情根本好正常啫！之不過，一眾「領叔」同兵仔就唔同諗法，女神戀愛了，男友不是我，大叫要脫粉喎！都係嗰句啦，除非你靚仔又多金，否則偶像永遠只會係偶像，唔好諗多咗呀！