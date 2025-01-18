單文柔讚有天分 陳展鵬突遭冷待 囡囡交戲送驚喜

視帝陳展鵬與太太單文柔2018年結婚，婚後育有5歲愛女小豬比，一家3口幸福美滿。展鵬大爆愛女早前突然不瞅不睬，原來是與媽咪夾埋交戲，為他炮製生日驚喜！

陳展鵬與太太單文柔前晚出席美容醫療集團代言人續約儀式，展鵬以「開心價」形容，表示相當滿意，又自認比太太貪靚，因工作關係經常照鏡，單文柔即賣口乖說：「我同阿女都覺得你好靚仔！」之後隨即笑言因為是老公生日月，所以才讚他。說到護膚心得，單文柔自稱白老鼠，更大爆夫妻二人都怕痛：「平時打針、抽血都面青見暈，試過做去斑痛到大叫，隔籬房都聽到。」除了酬勞滿意，她最開心是老闆娘讓她參與廣告製作，問會否考慮自組製作公司？她坦言只是初嘗試，故未有考慮。

問展鵬如何慶祝生日，他表示早前廣州音樂會，有大班粉絲陪他慶祝，十分開心，加上太太送上驚喜，瞞着他帶小豬比現身，令他過了一個難忘的生日：「騷前兩日，小豬比對我好冷漠，唔睬我，原來同媽媽夾定。」單文柔讚女兒有演戲天分，問會否想為女兒添個弟妹？她直言「等咗好耐」，展鵬則表示順其自然，交給上天安排。

張慧儀忙打理生意 同場還有久未露面的張慧儀，她透露近年主力於北京打理食品生意，患有先天性心臟病的養子Hanson現時情況穩定，正修讀宗教課程；稍後她會回馬來西亞陪家人過年，未來希望多放時間在香港。