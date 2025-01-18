勢攻啟德再攞「第一」 鄧紫棋演唱會票房稱霸 狂吸26億

歌手鄧紫棋（G.E.M.）事業再登高峰，有內地專業平台官方公布2024年演唱會票房前10位，她成功高踞榜首登頂。平台統計出其演唱會入場人次逾300萬，更創造票房逾25億元人民幣（約26.57億港元）驕人成績。踏入新一年，她乘勝追擊啟動「國際線」巡唱，曾揚言必定會在香港啟德開騷的她，隨時成為周杰倫6月在港開唱後，首位登陸啟德開騷的華人女歌手。

「宇宙巨肺」鄧紫棋（G.E.M.）多次榮耀登頂，近日有內地專業平台官方公布去年內地演唱會票房排名，前10位分別是G.E.M.、五月天、張杰、薛之謙、張學友、林俊傑、蔡依林、周杰倫、鳳凰傳奇、陳奕迅，當中G.E.M.更是2024演唱會票房之冠，不論男女，直登榜首！

消息公布後，「#鄧紫棋2024演唱會票房年冠#」話題即攻佔熱搜。G.E.M.《I AM GLORIA主題巡演》，其入場人次逾300萬，創造票房逾25億元人民幣（約26.57億港元），數字之驚人直接撼贏多位前輩歌手，就連台灣天團五月天亦成其手下敗將。有指G.E.M.去年已收穫至少5個全國第一名，包括2024年華語歌手入場人次第一（300萬以上人次）、華語歌手單年體育場演唱會場次第一（共69場）、華語女歌手主題巡迴入場人數歷史第一（300萬以上）、華語女歌手主題巡迴票房歷史第一（25億以上）及華語女歌手單年演唱會場次史上第一（共75場），實力及號召力獲全國粉絲大力支持。

G.E.M.工作室隨即以勝利姿態，晒出一系列2024年G.E.M.的工作及票房數據等，當中提到《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會踏足全國31城，至今已舉辦總共82場，2025年就會延續巡唱，衝出中國到全球演出。工作室指G.E.M.不只身心更為成熟，她一舉創下華語女歌手多項歷史第一，更是首位解鎖中國五大體育場的歌手，每場演出都包含她對音樂的執着和熱愛。

與此同時，G.E.M.亦乘勝追擊，踏入新一年已展開「國際線」巡唱，足迹遍及法國、英國、馬來西亞、加拿大、美國、澳洲等地，而3月舉行的新加坡站昨日早上已開始售票，銷情極之理想。曾揚言希望返香港於啟德開騷的她，有機會在台灣天王周杰倫6月開唱後，以首位華人女歌手身份登陸啟德開唱，令歌迷熱切期待。

張學友3月台灣再唱過 另外，歌神張學友同樣氣勢如虹，昨日宣布「2025張學友60+巡迴演唱會高雄站、台北站」，將於3月28至30日連續3天在高雄巨蛋演出，緊接着4月4至6日、4月11至13日連續兩個周末移師至台北小巨蛋繼續開唱。此外，去年在台灣開唱的張學友，因病緊急停辦3場演出，對此學友再次為因取消演出而帶來的不便致歉，並對於手持當天取消場門票等待至今的歌迷朋友，表示衷心感謝，而台灣主辦單位將於4月18至20日補辦。因此除了在高雄與台北共舉辦9場演出，加上去年因病臨時取消的3場補辦，總共4周12場。另外，為了排除黃牛作亂，主辦單位決定高雄站3場及台北6場新場次的門票，將採實名制方式售票。