玄彬見面會門票秒清 宋仲基新片仆直 淚灑戲院

韓星宋仲基主演的新片《波哥大》票房仆直，最近他出席最後一次宣傳活動，期間一度感觸落淚，他坦言知道韓片市場比以前困難。反觀赴台宣傳新片《哈爾濱》的型男玄彬人氣依然，兩場影迷見面會的1,500張門票被秒殺。

宋仲基與宋慧喬離婚後，與英國前女星Katy Louise Saunders再婚並育有一對子女，宋仲基密密拍戲賺奶粉錢，他主演的新片《波哥大》於上月31日在韓國上映，可惜票房成績慘淡，上映至今入場人數只有40萬，估計難以回本。

宋仲基與拍檔李熙俊日前在首爾聖水洞的戲院出席《波》片的座談會，曾與宋仲基合拍韓劇《財閥家的小兒子》的男星李聖旻以嘉賓身份出席，李聖旻坦言見到戲院的停車場空空如也，感到非常心痛。宋仲基就指今次是《波》片的最後宣傳活動，坦言因為知道韓國電影市場比以前難，所以很努力宣傳，他又眼濕濕地說：「我想多謝來看這部電影的所有觀眾，現在觀眾帶給我們力量，我也會努力成為大家的力量。」

建立愛妻形象失敗 其實宋仲基離婚後一直冇運行，近年參演的電影《禍亂》和《路基完》同樣反應麻麻，今次宣傳《波》片時他則頻頻在節目提及家人，建立愛妻男形象，卻因在節目中稱呼Katy做「那個人」而被韓國網民批評不尊重妻子，估計亦是《波》片票房慘淡的原因之一。

另外，型男玄彬主演新片《哈爾濱》上月24日在韓國開畫，累積入場人次已達到428萬，成績不俗，電影將於本月29日在台灣上映，他與男星朴勳及導演等前日赴台宣傳，是他相隔5年9個月再訪台，他前晚在台北一間戲院與影迷見面，兩場見面會近1,500張門票全部售罄，人氣勁爆！