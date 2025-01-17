暢所欲玄：2025流年風水（上）

新一年的飛星風水，不同坐向面對不同的飛星，如何布局，才可以為新一年帶來改善？蛇年的太歲在東南，大窗面向東南的朋友，今年飛星是一白貪狼桃花財星，比上年二黑病星，自然好一些，也可以在東南的窗台上，放一個流水器，內加一粒金元寶與6個銅錢在水內，可催旺一白財星力量。

坐東南向西北，太歲到坐山，而向山的西北窗，則為三碧祿存是非星，喜用火洩其三碧木之氣，可是西北乾宮五行屬金，是財之源頭，更是男主人。用火洩三碧木雖有利交際，但對男主人身體與財源不利，因火會剋乾金。可在西北乾宮放流水器，內加一粒金元寶與6個銅錢在水內，催旺財源，自然可減低口舌之爭。

八白財星飛到西南坤宮，大家五行皆屬土，八白財星力量強旺，有利進財，但土氣過旺，是非常辛苦的財星，對健康有一定影響。可在西南放9粒金屬閃閃的金元寶，不但催財，還可洩減過旺之土氣。

五黃凶星飛到東北艮宮，五黃星屬土，得到東北艮土加旺，其凶加力。東北位置大忌過多的粉紅及啡橙黃紅之顏色。可在東北方，放6粒閃閃大金元寶來化五黃。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅