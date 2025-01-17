合作擦出火花 攬到實洩蜜 雲浩影疑撻着富貴音樂人

近日有不少新生代歌手被爆出戀情，除了COLLAR成員蘇雅琳與洪嘉豪外，歌手雲浩影（Cloud）與疑似男友的親密照亦曝光！男方被揭是近年炙手可熱的富貴音樂人T-Ma馬敬恆，上月兩人一起出席朋友聚會，合照時自動黐埋一齊，Cloud更將手親密地搭在T-Ma身上，看來關係匪淺。

二人的感情關係似乎十分低調，雖然互相追蹤社交網，但沒有太多互動。而T-Ma上年為Cloud監製過兩首歌，分別是《Too Good To Be》和《Dizzy》，當時女方亦有在社交網Po出男方的背影相，相信是到T-Ma的錄音室時拍下的。

擁個人錄音室 據知，T-ma相當富貴，擁有自己的工作室，設備更是十分昂貴，他約10年前開始為歌手寫歌，近一兩年產量增多，合作對象大多是年輕一輩的歌手，例如姜濤、姚焯菲等，他亦與馮允謙、G.E.M.合作多年。

此外，Cloud日前上載一輯到韓國旅遊的照片，寫道：「I need more of vitamin C, D and U！Scooter初體驗。」當中有一段她在當地街頭試玩電動板車的影片，成功解鎖新技能讓她相當高興。粉絲們留言大讚Cloud索爆，又表示估不到她的平衡力如此出色，不過亦有粉絲提醒她於當地玩Scooter需要駕駛執照及佩戴頭盔，否則有機會被檢控，Cloud即承諾：「下次會做番好。」