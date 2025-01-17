李佳芯親證離巢吐心聲 其實想留低

盛傳離巢無綫的李佳芯，親證去年12月完約，結束12年賓主關係，昨日她以自由身出席今年首個活動，她感性表示其實寧願留在熟悉及安全的地方，只是未能達到共識，表現出不捨之情。

憑劇集《BB來了》榮登視后的李佳芯（Ali），元旦於社交平台發文：「繼續接受新挑戰，以新的身份，期待下一個作品。」暗示離巢，同時無綫官網藝人名單亦將她移除。昨日Ali以品牌大使身份現身活動，穿短裙騷美腿，面對一班粉絲到場支持，不停派心，心情大好。Ali直認去年12月已完約，現在努力裝備自己，與不同機構傾談，問到當中有否另一舊東家有線？她表示不同機構都有，抱開放態度，接受不同挑戰。至於為何如此低調地離巢，她說：「我不嬲好低調，唔使特別講，同埋呢行好難講，世界咁細，總有機會再合作。」談及過往台慶被「打格」一事，她表示在無綫有甜酸苦辣，回望過去是努力過，沒有白費，反而有點感動，對於無綫昨日沒有派員採訪，她表示：「我唔望，有啲嘢唔好睇得咁清楚。」

願配合待播劇宣傳 她直言離開一個工作了12年的地方及好同事感到不捨，但認為總有完結的一天：「喺呢度有好多唔同經歷，經歷過好多個晚上，係一個好好的回憶，開心嘅回憶就夠。」她指就續約與公司拉鋸了一段長時間：「自己冇set定條款，條件係雙方嘅，由於冇明確嘅共識，時間就咁過去，就完約。（你傾向點？）自己傾向留喺熟悉同安全嘅地方，但想還想，都好想接受新階段。」現在她還有一部無綫劇《麻雀樂團》未播出，若有需要會配合宣傳。回復自由身後，她笑言收到不少人私訊工作，甚至有人邀請她為小朋友生日會唱歌，她自言歌藝已進步，可以唱出《小幸運》的脫胎換骨版，未來工作拍戲及唱歌亦可。