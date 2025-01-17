闖姜濤粉絲區起衝突 「神徒」被帶走問話 AL緊張調停

男團MIRROR的人氣成員姜濤及Anson Lo的粉絲曾多次發生衝突，繼之前的機場打架事件後，前日兩幫粉絲再度起爭執，事件更驚動執法部門，事後Anson Lo緊張發文勸解，網上亦流傳多條對罵甚至肢體碰撞的片段，事件備受關注。

MIRROR成員姜濤、Anson Lo和Edan前日出席活動，大批粉絲一早到場支持。然而，姜濤及Anson Lo的粉絲（下稱姜糖及神徒）一直水火不容，繼早前音樂節「拉大隊」離場及機場打架事件，如今兩幫粉絲再次同場，雖然現場已為3名鏡仔的粉絲劃分好各自專屬粉絲區，但有指10多名神徒無理霸佔姜糖區，網上流傳不少影片，有疑似神徒撞跌姜糖，現場一片混亂，最後工作人員報案，有神徒態度惡劣，又未能出示身份證，最後被執法人員帶走。

事後Anson Lo在社交網發文，指不想見到大家為他爭吵，並答應會努力為粉絲帶來正能量：「真的不希望大家會因為我的存在而吵架、不開心，自己有做得不好，曾經讓你們對出席活動感到失望、灰心喪氣。從前至現在，我一直也想給予你們正能量，想在活動中見到你們每一位開心。」

Edan幫口解圍 事後有傳媒問起事件，Edan幫忙解圍表示未了解詳情，但最緊要大家安全及互相尊重，Anson Lo在旁顯得非常緊張事件。而不少守秩序的Anson Lo粉絲於網上留言跟上述「神徒」割席，呼籲大家遵守秩序，不要影響大眾對神徒及偶像的印象。

此外，Edan昨日到電台受訪宣傳新歌，他不諱言過往因工作太忙，故很多事未能做到最好，故今年希望能多做運動、睇書及寫歌，他又透露：「今年下半年有Solo Concert，亦都會出新碟，舊歌會有，都會有頗多新歌，今年音樂上會忙碌少少，下半年可能有電影上映，之後我哋會拍《膠戰》，所以都好期待。」