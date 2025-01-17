娛圈單打：套劇根本唔好睇 何必賴神又賴鬼

韓劇《魷魚遊戲》風靡全球，早前開播的第二季亦備受期待，奈何坊間反應毀多譽少，無法再掀旋風。唔知係咪要搵代罪羔羊，導演開腔批評在劇中飾演變性人嘅朴成勳，其一時手滑誤傳AV封面事件，對劇集傷害極大，亦不接受手滑之說。不旋踵，朴成勳連原本搭檔女神Yoona嘅新劇亦被易角。

之但係，《魷魚》導演似乎意猶未盡，連南韓觀眾都鬧埋一份。因為佢堅持起用涉毒嘅Big Bang前成員T.O.P擔演一角，搞到被當地觀眾炮轟，質問點解仲要畀機會一個毒犯，部分網民仲話要抵制添。搞到導演極唔順氣，聲稱外國觀眾大讚T.O.P演技出色，反而自己國家就嫌三嫌四，對此完全不能理解喎。

喂，導演呀導演，你第一日出嚟行咩？南韓人出名封建兼老土，個個道德L上身，對衰吸毒嘅藝人尤為嚴苛，家陣激起反效果，乜你冇預咗咩？再講吖，呢位導演本身都係雙重標準。朴成勳誤傳AV封面啫，就講到大逆不道咁款，偏偏T.O.P涉毒罪成依然畀條生路。兩人嘅「罪行」不可同日而語，導演可以原諒後者，對前者卻咬實不放，網民睇唔過眼有乜奇？

咁當然，查實T.O.P表現唔差。劇中飾演衰衰格格、有濫藥惡習、炒幣爭人周身債嘅Rapper，被譽為本色演出。所以啫，導演都算係慧眼識英雄㗎。

話時話，韓劇去年開始陷入頹勢，除咗《淚之女王》及《背著善宰跑》叫做有啲聲勢，其餘劇集都係波瀾不興，不僅《魷魚2》失利，就連李敏鎬首搭孔孝真嘅《問問星星吧》都收視不濟。