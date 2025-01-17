視帝后寶座爭崩頭 龔嘉欣派加碼利是 陳展鵬提前洩氣

藝人陳展鵬與龔嘉欣昨日現身活動，提到展鵬在視帝10強的官方照片中獲安排坐在前面，地位超然，他自嘲可能暗示自己會繼續齋坐；至於嘉欣揚言若登視后寶座，會大派雙封利是答謝支持。

《萬千星輝頒獎典禮2024》將於本月19日舉行，昨日視帝、視后10強候選人包括陳展鵬、譚俊彥、黎耀祥、龔嘉欣、姚子羚及林夏薇等會見傳媒。談到早前無綫公布的視帝10強照片中，展鵬獲安排坐在前面，其他小生站在其後，似乎地位超然，對此，他稱沒有留意，笑言可能自己坐得好看，又反問：「會唔會另有寓意係你繼續坐啦，你都攰喇！」嚇得身旁的譚俊彥連忙安慰對方：「唔好咁講。」展鵬即謂：「講笑啫，唔好咁認真。」問到他們對爭獎是否有信心？展鵬稱每年都有信心，但最重要是當晚大家看得開心，而譚俊彥直言對粉絲有信心：「身邊好多人，就連看更都話有投我票，聽到好開心。」

林夏薇出動私伙 至於嘉欣談及早前派鮑魚拉票時，則表示因為去年有好成績，想多謝大家幫忙，又謂已換了新鈔，準備新年大派利是：「今年利是會加碼，上年派咗5位數，今年預派多少少。」子羚遂提議對方若獲獎要派雙封利是，嘉欣爽快表示沒有問題。談到頒獎禮戰衣，嘉欣表示會以簡單高貴為主，子羚則透露形象指導為她揀選了幾套晚裝，但自己未有時間試身：「高貴嘅、性感嘅款式都有，不過我要問吓旺咩顏色再決定。（你好恨攞獎？）個個都想攞，我對上一次攞獎已經係10年前，希望今年有機會。」

另外，林夏薇對於近日被網民推為民選視后，直言多謝大家，並大嗌感動：「我知道有好高票數，得到觀眾嘅認可係對我最大嘅榮譽，不過今年嘅對手好強勁，希望大家有好成績。」她自言愈近頒獎禮，心情愈緊張：「我喺自己個品牌訂製咗條頸鏈，諗住頒獎禮嗰晚戴，希望為我帶來好運，但條鏈仲未整好，希望可以趕得切啦！」