娛樂

樂宜變不扣鈕的女孩

樂宜身上白恤衫半遮半掩，更見誘惑。 樂宜身上白恤衫半遮半掩，更見誘惑。
樂宜身上白恤衫半遮半掩，更見誘惑。
「DJ女神」樂宜向來不吝嗇晒身材，經常在社交網上載火辣照，挑戰尺度，日前她又甫出新相，今次大玩制服誘惑，着上恤衫配領呔，但就刻意不扣鈕，中門大開半遮半掩露波邊，下半身更索性不着褲，僅露出黑色內褲！她對鏡擺甫士自拍，拿着唇膏畫紅唇，意態撩人，宅男粉絲大讚夠晒引人入「性」！
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