月底復工 與經理人欲斷難斷 趙露思走投無路 分手費過億

年僅26歲的內地女星趙露思，去年底突然身體抱恙被迫全面停工，揭發她一直遭經理人公司嚴苛對待。不平等條約令不少粉絲於網上呼籲「解約放人」，惟業內人士推測她的解約費高達億元起跳，公司理應亦不肯放人，未能重獲自由的趙露思，更被指日內將「復工」﹗

出道8年的趙露思原本事業運走得相當暢順，多部劇作如《傳聞中的陳芊芊》、《星漢燦爛﹕月升滄海》及《偷偷藏不住》等將其人氣推向沸點，然而健康狀況卻因繁重工作及壓力而每況愈下，去年12月更驚揭她需坐輪椅送醫兼患有失語症，只能停工休養，而她被經理人公司壓榨的消息不斷流出，令粉絲心痛兼無奈，「趙露思解約」詞條一度登上熱搜。

據悉，趙露思與所屬的銀河酷娛的合約於2016年9月簽訂，所釐定的10年合作至今尚餘約兩年。面對不公平的對待，有指趙露思有意解約換「重生」，不過情況似乎未有想像般易走，事關根據內娛不成文的規定，藝人合約違約金通常是合約金額的10倍，意味若趙露思一意孤行的話，相信要面臨數以億計的財政壓力，對她確實如壓下巨石重擔。

隨時鬧上法庭 過往藝人患病基本都會低調處理，今次趙露思先有身邊好友代她發聲，然後本人拿回社交帳號控制權後，即親自發文訴說公司的惡行，包括被前老闆毒打，甚至自揭罹患憂鬱症，直接跟經理公司撕破臉，故相信雙方關係應已沒轉彎餘地。有網民提議她效法當年內地頂流男星肖戰的做法，與公司重新擬訂一份雙方都覺得合理的新合約，以達致雙贏局面，惟另有網民認為趙露思目前的情況與當時的肖戰南轅北轍，反而與歌手鄧紫棋（G.E.M.）當年和所屬的蜂鳥音樂糾紛類同，「前車可鑑」下，不難預測雙方即使鬧上法庭，極有可能多年後依然還在拉鋸狀態。

當日趙露思發病後，銀河酷娛曾對外發表公開聲明：「誠摯希望大家能給予露思一些休養的時間和空間，靜候歸來。」「靜候歸來」4字言簡意深，被內地媒體推測暗示「不可能解約」，立場態度強硬，根本沒放人之意，而即使趙露思一直「罷工」至合約屆滿，還要再加合約完結後的冷靜期，分分鐘4年後始能「重出江湖」，屆時她已是30歲「高齡」，極可能從頂流被打落到一蹶不振，而最壞的打算便是索性直接退圈。

雖然未知前路如何，但在經過約1個月的休息後，趙露思將於本月25日「復工」，現身成都出席品牌的「春節歡聚百人宴」，消息傳出後引起粉絲高度關注，認為她不應死撐，然而有指趙露思覺得活動意義相當，加上現身報平安能發放正能量，可令支持者頓釋憂慮，才會有此決定。而品牌指今次是經過雙方慎重考慮後才將活動啟動，不過有網民則覺得趙露思因解約不成，被公司逼着復工賺錢，前路如履薄冰！