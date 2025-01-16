受洛杉磯山火影響 傳《奧斯卡》頒獎禮取消

美國加州洛杉磯山火自發生以來，於洛杉磯舉行的各項娛樂界活動及頒獎禮都紛紛取消或延期舉行，其中《第97屆奧斯卡金像獎》的提名公布日期一改再改，目前暫定於下周四公布，不過近日就有傳今屆《奧斯卡》有機會因山火持續而取消舉行。

據知《奧斯卡》的委員會包括4位紅星湯漢斯（Tom Hanks）、愛瑪史東（Emma Stone）、梅麗史翠普（Meryl Streep）及導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）每日都密切留意山火的最新進展。委員會都在思考《奧斯卡》是否適合如期於3月2日在洛杉磯舉行，他們主要憂慮今次山火令大批人士死傷及無家可歸，是否仍然適宜舉行如《奧斯卡》的大型「慶典」。有知情人士說：「就算山火下周撲熄，現實就係整個城市仍然受傷同面對緊傷痛。」除了取消之外，委員會亦商討另一緊急計劃，就是仿傚2021年新冠疫情爆發時其他頒獎禮的處理手法，將《奧斯卡》押後兩個月才舉行。