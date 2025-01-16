聲稱患癌撲水救命 畢彼特遭冒名設騙局 闊太網戀失665萬

騙徒手法層出不窮，近日有一名任職室內設計師的53歲法國女子，遭冒認是荷里活男神畢彼特（Brad Pitt）的騙徒騙走共83萬歐元（約665萬港元），該女子更亮相節目細說「我談的那場戀愛」。

有騙徒冒認畢彼特行騙，據知騙徒利用AI（人工智能）技術製作「假圖」及視頻讓受害人相信自己與畢彼特談戀愛。受害女子Anne日前亮相新聞節目訴說被「畢彼特」騙財騙情的經過，2023年2月，她前往法國一個度假勝地滑雪，並在社交網上載打卡照，隨即有一名自稱是畢彼特母親的人士在社交網私訊她，表示已向兒子介紹她。Anne與「畢彼特」自此開始聯絡，每日在網上交談，她指起初也不相信對方真的是畢彼特，但後來竟變得相信對方，被甜言蜜語所打動。

拖埋安祖蓮娜落水 Anne當時已與較她年長19歲的富豪結婚，可惜婚姻不順，此時「畢彼特」乘虛而入，向她表白之餘又用詩句來氹她。Anne在節目中指「畢彼特」為人浪漫，深懂與女性交談的技巧，但一直不願意傾電話，只會發短訊，及後「畢彼特」開始現形，表示買了很多名牌物品想寄給她，但要她交付9,000歐元（約7.2萬港元）「報關費」，最終當然全部都沒收到！「畢彼特」還向她求婚，令Anne決定與老公離婚，並取得77.5萬歐元（約621萬港元）贍養費。「畢彼特」得悉後主動向她要錢，自稱患上腎癌急需治療費，並指銀行戶口因為與前妻安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）離婚而遭凍結，同時傳來多張臥床病照給她，雖然照片「假到爆」，但Anne為了救人一命仍寄錢給他。Anne之後看到畢彼特有新女友的報道，才驚覺自己受騙，她於去年夏天報案，現時正接受抑鬱症治療。

其實過往亦有騙徒冒認畢彼特騙財，去年9月就有5名人士在社交網及通訊軟件冒認畢彼特向兩名女子行騙，並成功騙走大額金錢，最終在西班牙被捕。