暢所欲玄：犯太歲宜早化解保平安

值太歲的屬蛇朋友，情緒容易波動，壓力山大，小人是非也可能增多，建議保持心平氣和，避免重大決策及過度勞累，同時注重健康，定期檢查。屬豬的朋友則沖太歲，預示變動較多，無論事業還是感情都可能面臨轉變，甚至突發事件，因此要提高警惕，做好應變準備，以不變應萬變。屬猴的朋友刑破太歲，人際關係易受損，需提防小人，避免捲入是非，行事低調謙遜為佳。屬虎的朋友刑害太歲，需注意財務投資和感情溝通，謹慎理財，避免衝動投資，同時要注意交通安全，遇事冷靜分析。

犯太歲如何化解？最有效的方法是在立春後正月三十之前，到廟宇誠心拜太歲，祈求平安。若錯過正月，可在農曆二月吉日補拜。攝太歲的祭品應準備寓意吉祥的水果和糖果，以表示對太歲星君的敬意和祈求。祭品的擺放方式，要4個「品」字形疊高，代表步步高陞，亦表示對儀式的重視和對太歲星君的尊敬。焚燒金紙也是重要部分，象徵向太歲星君獻上財富和祝福。