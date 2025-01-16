娛樂

姚焯菲「回家」得寵

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）在新西蘭中學畢業返港後，將留港近9個月，她早前已透露會加入處境劇《愛．回家之開心速遞》。日前有網民在西貢捕獲Chantel，見她與「熊尚善」滕麗名一同開工，在街頭拍攝言談甚歡。Chantel在劇中做交流生，由澳洲返港入住熊家，獲全家悉心照顧。
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