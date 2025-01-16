1月16日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月16日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
姚焯菲「回家」得寵
「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）在新西蘭中學畢業返港後，將留港近9個月，她早前已透露會加入處境劇《愛．回家之開心速遞》。日前有網民在西貢捕獲Chantel，見她與「熊尚善」滕麗名一同開工，在街頭拍攝言談甚歡。Chantel在劇中做交流生，由澳洲返港入住熊家，獲全家悉心照顧。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250116-0116_00282_062/姚焯菲「回家」得寵
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc