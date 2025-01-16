Anson Lo攬天后辣舞 怕醜唔敢摸

Anson Lo雖然只睡了兩小時，但未見半點疲態。

男團MIRROR成員Anson Lo從韓國返港後，昨日偕隊友姜濤及Edan出席活動，他大讚韓國天后舞技「好辣」，令他跳貼身舞時很怕醜，不敢觸碰對方太多。而Edan為早前在網上突稱家人為「避風港」一事解畫，但避談緋聞女友林明禎。

Anson Lo早前飛到韓國逗留3日2夜，跟當地天后排舞，為2月13日在港舉行的演唱會做準備，為保持神秘感，未有透露天后身份。前晚他由韓國返港，昨晨就偕隊友姜濤和Edan現身尖沙咀出席活動，吸引大批粉絲手持應援物一早到場支持。只睡了兩小時的Anson Lo狀態良好，稱可能是能夠與韓國天后合作，所以心情興奮，令腎上腺素激增，現時還未減退。問到天后的舞技是否很火辣？他說：「好辣呀！舞台上好有魅力、野性同埋好Signature。（同天后跳貼身舞？）排練時有少少，不過都唔敢觸碰太多。（怕醜？）怕呀！遲啲等佢過嚟香港再排練。」另外，他與姜濤將於本月18日在澳門參加K-Pop音樂會，他們認為是讓更多人認識MIRROR的重要機會。

Edan靠爸爸谷點擊量 而Edan澄清最近沒有與家人去旅行，早前在社交網分享的全家福是在香港街頭拍攝。提到他有感而發，指家人是其「避風港」，他解釋指家人對每個人來說都很重要：「因為屋企人會用好多唔同嘅形式去支持同關心你。」提到其緋聞女友林明禎早前推出的賀年歌《愛呀恭喜你》點擊量已破300萬次，反觀他上月底推出的歌曲《純銀子彈》MV點擊率剛剛才突破100萬，兩者差距甚大，他笑指點擊率隨緣，並指新歌MV能夠突破100萬點擊量，爸爸功不可沒：「佢日日喺屋企播。（屋企人有冇見過林明禎？）工作以外嘅事唔回應。」

提到早年在MIRROR演唱會事故中受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）近日病情似有好轉，3子表示見到這些報道很開心，至於會否前往探望阿Mo？他們指如有機會，一定想探望對方。