娛樂

金晨票房冠絕90後女星

金晨第一次拍喜劇就取得優異成績。 金晨第一次拍喜劇就取得優異成績。
金晨第一次拍喜劇就取得優異成績。
內地女星金晨與孫陽主演的電影《"騙騙"喜歡你》在去年除夕上映至今，票房已經突破3億元人民幣（約3.2億港元），作為唯一在元旦檔上映的愛情片，成績相當優異。
同時金晨亦憑此片成為90後女演員，在5年內的單片票房第一名，第一次涉足喜劇就如此成功，足以證明她的演技備受肯定，號召力不容置疑！
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