中娛星動：網民勸關曉彤分手 鹿晗全面停工 隨時變雙失

內地男星鹿晗因在直播舉中指，多個社交帳號目前遭禁止關注。昨日再有消息指他已全面停工，並宣布退出長期演出的真人騷，有網民更勸其女友關曉彤提出分手，令鹿晗四面楚歌！

鹿晗去年底開直播期間與網民展開罵戰，講到激動處，更高舉中指，態度相當囂張。事件相隔逾月仍然有餘波，日前鹿晗各社交媒體帳號在無預警下被設置為禁止關注，令外界震驚不已，事後其工作室發聲明，暗指原因是他在直播中作出不良示範，及後盛傳鹿晗將會被限流至少半年，令星途充滿不確定因素。

鹿晗粉絲後援會昨日發出貼文，指鹿晗將不參與合唱曲目宣傳及發行，已經拍攝的雜誌封面亦將延遲發布，且不作公開預售，並指鹿晗需要時間沉澱，已決定不參與真人騷《哈哈哈哈哈》的錄製，意味他目前全面停工！其實鹿晗自帳號被禁止關注後，就沒有再發任何貼文，反而由身邊一位粉絲充當「代言人」，闢謠稱目前限流需要低調，故鹿晗也選擇低調，請大家不要多作無謂猜測，更呼籲粉絲要保持冷靜，不要給任何謠言增加熱度。

女友懶理是非領「峰」騷 鹿晗「出事」後，不少網民留言勸其女友關曉彤早日提出分手，不過她未有回應，心情亦似乎未受影響，昨日更晒出一系列靚相。她一連換上兩套長裙，先以黑白公主裙閃亮登場，及後再換上一套心口開窿的緊身長裙，從氣質美女變身性感辣妹，獲粉絲大讚美翻全網。不過也有網民認為其工作室應該更換攝影師，全因某幾張大頭照實在太近距離，欠缺美感。