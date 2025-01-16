場刊照晒冷 賽前熱身 張曦雯戰鬥格爭視后 先贏一仗

台慶頒獎禮場刊照昨日全面曝光，花旦、小生如紅地氈預演，當中以視后大熱張曦雯最為養眼，白色低胸高衩裙盡顯優點。而女配角亦索女群出，陳曉華、高海寧企C位搶盡風頭。

無綫一年一度盛事《萬千星輝頒獎典禮2024》將於本周日在澳門舉行，早前各組別獎項已公布10強名單，當中「最佳男、女新人」5強更已誕生，各藝人出力拉票之餘，早前更齊齊盛裝為官方場刊拍攝，所有場刊照片均以今年頒獎典禮場地作為背景，感覺華麗又盛大，當晚藝人踏上紅地氈定必星光熠熠。

視后最後10強，當中以張曦雯最為亮麗，她憑着劇集《企業強人》角逐視后，前日她於社交網晒出拍攝場刊時的花絮照片，以白色低胸晚裝裙上陣的她，不但傾出深長事業線，開高衩的裙襬更將其超長白滑美腿表露無遺，由上至下都非常吸睛，她又留言表示預演台慶，相信到頒獎禮當日會有驚喜。而視后大合照中，陳自瑤及蔡潔都仙氣十足，林夏薇更谷胸性感示人。

陳曉華高海寧企C位 至於「最佳女配角」10強合照中，企正中間的陳曉華及高海寧高貴大方，而郭柏妍更是大Deep V落到肚臍，相當省鏡。有份同時打入「女配」10強及「飛躍進步女藝員」10強的傅嘉莉近年演技上進步神速，成績亮麗，當日她身穿Deep V高衩晚裝上陣拍攝，為自己取個好意頭，昨日她亦在社交網Po片，谷胸晒腿的她行Catwalk預演踏上紅地氈。