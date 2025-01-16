爬頭搶贏周杰倫 霆鋒啟德插旗辦個唱 華人第一人

謝霆鋒上次在港舉辦大型個唱，已是2000年的紅館騷《Viva Live謝霆鋒演唱會》，本報日前率先獨家報道他將於啟德體育園開個唱，而昨日終於正式宣布消息，令歌迷為之雀躍！雖然台灣天王周杰倫及英國殿堂樂隊Coldplay之前已宣布會在該場地開唱，但他們都不是本地歌手，霆鋒成為首位進駐的華人歌手！

祖兒阿Sa玩「甲板跳傘」

另一邊廂，與霆鋒相當老友的天后容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）主持的《因為是朋友呀2》繼續新加坡之旅，更由陸地玩到上郵輪，並請來高海寧（高Ling）擔任嘉賓，齊齊試玩「甲板跳傘」，大呼過癮。高Ling帶同媽媽上船共進晚餐，期間阿Sa感觸指一直由媽媽代為理財，近來媽媽卻教她自行管理財務：「媽咪開始約我去銀行或者見律師，佢話：『你知唔知，媽咪真係老啦，我唔係唔想幫你，只係我怕我冇呢個能力。』」又指媽媽之前因病入院做小手術卻隱瞞了她，全因不想她擔心。祖兒感同身受，希望有更多時間留家陪伴媽媽。