爬頭搶贏周杰倫 霆鋒啟德插旗辦個唱 華人第一人
型男謝霆鋒已經25年未有在香港開個唱，昨日他宣布將於啟德體育園開演唱會，據知4月會辦兩場演出，搶先台灣天王周杰倫在該處開個唱，成為華人第一人！
謝霆鋒上次在港舉辦大型個唱，已是2000年的紅館騷《Viva Live謝霆鋒演唱會》，本報日前率先獨家報道他將於啟德體育園開個唱，而昨日終於正式宣布消息，令歌迷為之雀躍！雖然台灣天王周杰倫及英國殿堂樂隊Coldplay之前已宣布會在該場地開唱，但他們都不是本地歌手，霆鋒成為首位進駐的華人歌手！
霆鋒昨日在社交平台發布一段在場內自彈自唱的影片，並寫道：「#EvolutionNicLive #謝霆鋒進化演唱會 #啟德主場館 #StayTuned」，粉絲熱切期待！據知他將於4月舉辦兩場演出，而且一定加場。即Coldplay完騷後，緊接就是霆鋒的個唱，6月則輪到周杰倫。
祖兒阿Sa玩「甲板跳傘」
另一邊廂，與霆鋒相當老友的天后容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）主持的《因為是朋友呀2》繼續新加坡之旅，更由陸地玩到上郵輪，並請來高海寧（高Ling）擔任嘉賓，齊齊試玩「甲板跳傘」，大呼過癮。高Ling帶同媽媽上船共進晚餐，期間阿Sa感觸指一直由媽媽代為理財，近來媽媽卻教她自行管理財務：「媽咪開始約我去銀行或者見律師，佢話：『你知唔知，媽咪真係老啦，我唔係唔想幫你，只係我怕我冇呢個能力。』」又指媽媽之前因病入院做小手術卻隱瞞了她，全因不想她擔心。祖兒感同身受，希望有更多時間留家陪伴媽媽。
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