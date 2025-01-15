Beyonce捐近2千萬賑災 茱莉亞豪宅被劫 Kim遭冒名籌款呃錢

美國加州洛杉磯山火發生後即吸引一眾不法之徒發「災難財」，近日有人更冒認美國真人騷女王Kim Kardashian的身份於網上為災民募捐，Kim得悉後前日（13日）於社交網發文呼籲眾fans切勿受騙。

Kim於社交網分享一則電郵截圖，指有人以她的名義開電郵帳號四出叫人捐錢，電郵標題是「Kardashian為洛杉磯受影響的人士發起的運動」，內容如下：「我是Kim Kardashian，希望你們安好，多謝支持我的fans。我想帶出有關近日於洛杉磯大火發生的訊息，我懇請大家伸出援手幫助受影響的人士。你知道我不能獨自去做，因此希望眾fans金錢的支持，多少不拘……」Kim本人發現遭冒名行騙後，即留言：「小心騙徒！如果任何人收到如此電郵，這個不是真的！真的很可怕。」有不法之徒冒認Kim呃錢之外，亦有多人「趁火打劫」到受災的民居乘機搶掠，連奧斯卡金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）位於「重災區」太平洋帕利塞茲的逾億港元豪宅雖未有被大火波及，但因保安系統失靈而成為賊人「目標」。茱莉亞前日嬲爆於社交網爆粗：「X你，搶劫者！」

加州山火爆發後當地歌影視界全面停工，各項活動及頒獎禮均取消或延期舉行，其中《奧斯卡金像獎》的提名公布日一改再改，原定本月17日延至19日公布，前日大會再宣布需延至本月23日才公布。此外，大會亦宣布原定下月10日舉行的傳統「奧斯卡提名人士午宴」將會取消，下月18日的年度《奧斯卡科學與技術頒獎禮》亦將延期舉行。暫時未知原定3月2日舉行的《第97屆奧斯卡金像獎頒獎禮》會否受影響而押後。

格林美變致敬晚會 至於樂壇年度盛事《第67屆格林美音樂獎》會如期於下月2日舉行，不過會改為加州災民「籌款」方式舉行，當晚亦會向英勇的救援人員致敬。其中今屆獲11個提名的美國天后Beyonce，日前宣布透過旗下的BeyGOOD基金捐出250萬美元（約1,950萬港元）給洛杉磯消防福利基金幫助災民，而她原定昨日要宣布的「重大消息」則會押後公布。

小金人燒唔爛疑為AI圖 另外，近日網上流傳一張聲稱是災區發現的奧斯卡獎座照片，獎座幾乎完整無缺。照片於網上瘋傳後惹來眾說紛紜，有外國網站指獎座屬於美國老牌男星羅拔烈福（Robert Redford）所擁有，不過就有很多網民質疑是AI（人工智能）技術製作的假圖。