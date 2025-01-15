暢所欲玄：大掃除去舊迎新

來到年底，廣東的一句俗語「年廿八，洗邋遢」又在耳邊響起，傳統堪輿學相信，年底的大掃除可把來年的旺氣引進屋內，趁蛇年將至，大家不妨選擇一個適合自己家庭的吉日進行。

首先可以判斷過去一年整體家宅運如何，如果全家人的運勢皆順利，大掃除可從大門開始往屋內打掃，象徵把旺氣收納到住所內；但如果過去一年不太順心，大掃除可從住所的末端往大門的方向，寓意把不好的運氣掃出屋外。

使用碌柚葉（柚子葉）煮過的水進行清潔，是傳統的做法，可以清除穢氣及霉運，令居所煥然一新。

至於選擇大掃除的日子，只要避免與家中成員的生肖相沖便可。如要選擇最好的吉日，農曆年底之前有3個日子可選，但如家中成員有肖猴、虎或鼠，便應注意下述的日子，以免相沖。

首選：1月21日（農曆十二月廿二）／

辰時（上午7時至9時）／此日沖猴

1月27日（農曆十二月廿八）／巳時（上午9時至11時）、午時（上午11時至下午1時）／此日沖虎

次選：1月25日（農曆十二月廿六）

／巳時（上午9時至11時）、午時（上午11時至下午1時）／此日沖鼠

堪輿學家麥玲玲師傅