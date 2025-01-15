娛樂

石修新抱 返母校趁墟
石修新抱、前有線主播林佑蔚經常網晒火辣性感照惹網民熱議，近日她帶同老公陳宇琛及老爺石修，齊齊回母校拔萃女書院，支持學校舉行的市集活動。當日，她以黑絲上陣與老爺同框合照，又有感而發，表示重回這個待了9年的成長之地，深感特別。
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