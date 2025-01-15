計劃下月開拍 王一博張小斐 傳合演周星馳新片

笑匠周星馳去年宣布拍攝新片《女足》，籌備工作進行得如火如荼，觀眾都非常期待今次的演員陣容，好奇周星馳究竟會與誰合作。而早前就有傳他睇中內地頂流王一博，雙方正在積極斟談，未料，近日網上再有新演員名單出現，曾奪金雞獎影后的張小斐亦名列其中，電影預計於農曆新年後開拍。

粉絲靜待官宣

該消息一出，即引來網民熱議，有指王一博與張小斐相差逾10歲，若飾演情侶可能會有些少難度，但亦有網民指王一博身形高大，與體形纖瘦的張小斐尚算合襯。而兩位演員的演技皆備受認可，王一博曾獲提名金雞獎影帝，近年投身電影圈，被讚部部皆精品，至於張小斐則憑電影《你好，李煥英》一炮而紅，奪下金雞獎影后寶座，更成為中國影史上首位主演電影票房突破100億的85後女演員，不過，她近年人氣有下滑之勢，故今次若真的能與周星馳合作，事業有望再創高峰！雖然消息傳得熱哄哄，但雙方的粉絲都表示一切以官宣為準，電影公司方面亦沒有回覆，應有待之後一併公布。